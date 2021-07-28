Естонія передала Україні 50 тисяч доз вакцини AstraZeneca
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Естонія відправила до України гуманітарну допомогу літаком Військово-повітряних сил. На його борту перевозять 52 800 доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.
Про це пише пресслужба МЗС Естонії.
Ці дози вакцини використають переважно для вакцинації військових резерву. Загалом Естонія планує передати Україні 200 тисяч доз, а це лише перша партія. Решта прибуде до України через загальний механізм ЄС.
«Цей крок сприятиме обмеженню поширення пандемії в нашому регіоні, даючи змогу Україні більше зосередитися на вирішенні політичних та економічних викликів», — сказала міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.
- Уряд оновив національний план вакцинації проти коронавірусу до 31 грудня 2021 року. План оновили через фактичні темпи вакцинальної кампанії та оновлення інформації щодо закупівель вакцини. Так, відповідно до плану, щомісяця планують отримувати три різні вакцини: Pfizer, AstraZeneca та Novovax. У серпні планують провести 6 мільйонів щеплень, а з вересня — понад 8 мільйонів щомісяця.
- Загалом до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету привезуть 20 мільйонів доз вакцини від компанії Pfizer. Цього буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.