Кабмін посилив правила в’їзду в Україну через штам «Дельта». Тести доведеться здавати усім невакцинованим
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Кабінет міністрів посилив правила в’їзду в Україну через поширення у світі нового штаму коронавірусу «Дельта». Нові правила запрацюють з серпня.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні уряду.
Згідно з новими правилами, усі невакциновані як іноземці, так і громадяни України, для в’їзду повинні будуть здавати ПЛР-тест.
«Для громадян України, які виїхали за кордон до набрання чинності постанови, проїзд буде без перешкод. Громадяни, які виїхали за кордон після набрання чинності постанови, будуть перетинати кордон безперешкодно в разі хоча б одного щеплення від COVID. Для іноземців та громадян без щеплення буде самоізоляція з додатком «Вдома», — пояснив Ляшко.
За його словами, іноземці для в’їзду в Україну повинні мати страховий поліс та негативний тест на коронавірус, якщо вони не завершили процес вакцинації. Те саме стосується і невакцинованих українців, але ті, хто отримали принаймні одну дозу вакцини, будуть звільнені від необхідності здавати тест або сидіти на самоізоляції з додатком «Вдома».
Водночас Ляшко повідомив, що буде посилений контроль за людьми, які прибувають з Росії та Індії і перебували там протягом 7 днів. Вони будуть зобов’язані перебувати на 14-денній самоізоляції після в’їзду до України без можливості її дострокового завершення.
- Всесвітня організація охорони здоров’я визнала штам коронавірусу «Дельта» більш заразним, а вперше його виявили в Індії. Цей штам зараз домінує серед хворих у Росії.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 разу частіше — до реанімації.