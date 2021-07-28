Кабмін посилив правила в’їзду в Україну через штам «Дельта». Тести доведеться здавати усім невакцинованим

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Кабінет міністрів посилив правила в’їзду в Україну через поширення у світі нового штаму коронавірусу «Дельта». Нові правила запрацюють з серпня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні уряду.

Згідно з новими правилами, усі невакциновані як іноземці, так і громадяни України, для в’їзду повинні будуть здавати ПЛР-тест.

«Для громадян України, які виїхали за кордон до набрання чинності постанови, проїзд буде без перешкод. Громадяни, які виїхали за кордон після набрання чинності постанови, будуть перетинати кордон безперешкодно в разі хоча б одного щеплення від COVID. Для іноземців та громадян без щеплення буде самоізоляція з додатком «Вдома», — пояснив Ляшко.

За його словами, іноземці для в’їзду в Україну повинні мати страховий поліс та негативний тест на коронавірус, якщо вони не завершили процес вакцинації. Те саме стосується і невакцинованих українців, але ті, хто отримали принаймні одну дозу вакцини, будуть звільнені від необхідності здавати тест або сидіти на самоізоляції з додатком «Вдома».

Водночас Ляшко повідомив, що буде посилений контроль за людьми, які прибувають з Росії та Індії і перебували там протягом 7 днів. Вони будуть зобов’язані перебувати на 14-денній самоізоляції після в’їзду до України без можливості її дострокового завершення.