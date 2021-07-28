МЗС: Свою участь у «Кримській платформі» підтвердили вже 28 країн

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

28 країн і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті «Кримської платформи», який відбудеться 23 серпня в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

«Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи стільки держав не збиралося в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, премʼєр-міністрів, глав парламентів, членів урядів», — сказав Кулеба.

За його словами, цей результат дозволяє з упевненістю сказати, що Україні вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму.

«Хоча ви не уявляєте, наскільки потужною і системною є протидія Росії. Вони працюють у кожній столиці, в кожній країні, відмовляючи держави брати участь у «Кримській платформі». Але ми ведемо свою роботу, ми маємо свою силу правди, силу дипломатії, і вже змогли це ядро коаліції сформувати», — підкреслив глава МЗС.

Він додав, що Україна очікує участі в саміті «Кримської платформи» всіх провідних країн-партнерів в Європі і Північній Америці.

«Вже майже узгоджена Кримська декларація. Це підсумковий документ саміту, який зафіксує принципово важливі для України положення. Попутно я хочу подякувати нашим партнерам, які взяли активну участь в роботі над декларацією і підтримали ті принципові речі, які просувала і на яких наполягала Україна. Ми вже на фінішній прямій до успіху «Кримської платформи», — підкреслив Кулеба.

Міністр зазначив, що прогрес в питанні деокупації Криму слугуватиме важливим елементом ширшої політики міжнародної спільноти у розвʼязанні проблем заморожених конфліктів у Європі.

«Крим для Росії вже став валізою без ручки. «Кримська платформа» перетворить його на непіднімний тягар», — додав Кулеба.