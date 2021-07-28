МИД: Свое участие в «Крымской платформе» подтвердили уже 28 стран

28 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа в Киеве.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.
«Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительств», — сказал Кулеба.
По его словам, этот результат позволяет с уверенностью сказать, что Украине удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма.
«Хотя вы не представляете, насколько мощной и системной является противодействие России. Они работают в каждой столице, в каждой стране, отговаривая государства принимать участие в «Крымской платформе». Но мы ведем свою работу, мы имеем свою силу правды, силу дипломатии, и уже смогли это ядро коалиции сформировать», — подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что Украина ожидает участия в саммите «Крымской платформы» всех ведущих стран-партнеров в Европе и Северной Америке.
«Уже почти согласована Крымская декларация. Это итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения. Попутно я хочу поблагодарить наших партнеров, которые приняли активное участие в работе над декларацией и поддержали те принципиальные вещи, которые продвигала и на которых настаивала Украина. Мы уже на финишной прямой к успеху «Крымской платформы», — подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что прогресс в вопросе деоккупации Крыма будет служить важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.
«Крым для России уже стал чемоданом без ручки. «Крымская платформа» превратит его в неподъемный груз», — добавил Кулеба.
- «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины.
- Платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.
- Ранее стало известно, что США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта США Пит Буттиджич.