МИД: Свое участие в «Крымской платформе» подтвердили уже 28 стран

28 стран и международных организаций подтвердили участие в саммите «Крымской платформы», который пройдет 23 августа в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

«Это будет беспрецедентное международное мероприятие в истории Украины. Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительств», — сказал Кулеба.

По его словам, этот результат позволяет с уверенностью сказать, что Украине удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма.

«Хотя вы не представляете, насколько мощной и системной является противодействие России. Они работают в каждой столице, в каждой стране, отговаривая государства принимать участие в «Крымской платформе». Но мы ведем свою работу, мы имеем свою силу правды, силу дипломатии, и уже смогли это ядро коалиции сформировать», — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что Украина ожидает участия в саммите «Крымской платформы» всех ведущих стран-партнеров в Европе и Северной Америке.

«Уже почти согласована Крымская декларация. Это итоговый документ саммита, который зафиксирует принципиально важные для Украины положения. Попутно я хочу поблагодарить наших партнеров, которые приняли активное участие в работе над декларацией и поддержали те принципиальные вещи, которые продвигала и на которых настаивала Украина. Мы уже на финишной прямой к успеху «Крымской платформы», — подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что прогресс в вопросе деоккупации Крыма будет служить важным элементом более широкой политики международного сообщества по решению проблем замороженных конфликтов в Европе.

«Крым для России уже стал чемоданом без ручки. «Крымская платформа» превратит его в неподъемный груз», — добавил Кулеба.