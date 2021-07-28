Instagram зробить закритими профілі користувачів до 16 років

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Соціальна мережа Instagram з 28 липня 2021 року вводить нові правила у своїй політиці конфіденційності, які стосуються користувачів до 16 років.

Про це йдеться в її заяві.

Соціальна мережа за замовчуванням під час реєстрації переведе профілі користувачів, яким не виповнилось 16 років (або молодше 18 років у деяких країнах) у приватний режим. Їхні сторінки зможуть переглядати тільки підписники. Сторонні люди не побачать ані контент дитини, ані геомітки, ані хештеги.

Дітям, у яких вже є загальнодоступний обліковий запис в Instagram, покажуть повідомлення, у якому перераховують переваги приватного облікового запису і пояснюють, як змінити налаштування конфіденційності. Тобто є вибір — переключити акаунт на приватний режим або залишити його загальнодоступним.

Instagram

«Історично склалося так, що при реєстрації в Instagram ми просили молодих людей вибирати між загальнодоступним і приватним обліковим записом, але наше недавнє дослідження показало, що вони надають перевагу закритому. Так, під час тестування вісім з десяти молодих людей під час налаштування зробили акаунт приватним», — пояснили в компанії.

Також є ще одне нововведення Instagram — обмежений доступ: дорослі користувачі, на яких багато скаржилися з акаунтів неповнолітніх, не зможуть взагалі переглядати акаунти користувачів до 16 років.