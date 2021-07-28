Еліна Світоліна вийшла в півфінал Олімпійських ігор — уперше в історії українського жіночого тенісу

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International Tennis Federation

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла представницю Італії Камілу Джорджі у чвертьфіналі олімпійського тенісного турніру з рахунком у двох сетах 6:4 та 6:4. Матч тривав півтори години.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Світоліна стала першою представницею України, яка змогла вийти в півфінал Олімпійських ігор в одиночному розряді. Раніше вона доходила лише до чвертьфіналу Олімпіади — у 2016 році в Ріо-де-Жанейро.

У півфіналі Світоліна зустрінеться з тенісисткою, яка отримає перемогу в парі іспанки Паули Бадоси та чешки Маркети Вондрусової.

Нагадаємо, що Україна вже отримала три медалі на Олімпіаді в Токіо — поки усі бронзи. Перші дві завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета.