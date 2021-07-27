Омбудсман Денісова: Обвинувачений у «справі Хізб ут-Тахрір» переніс мікроінсульт у виправній колонії, йому не надають медичну допомогу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Людмила Денісова
Український політв’язень Інвер Бекіров, обвинувачений у справі «Хізб ут-Тахрір», якого утримують у виправній колонії Башкортостану, переніс мікроінсульт.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
«Інвер сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів. Лікарі діагностували мікроінсульт», — написала вона, посилаючись на адвоката Бекірова.
За словами Денісової, попри критичний стан здоровʼя 58-річного увʼязненого, керівництво установи збирається перевести чоловіка у штрафний ізолятор, бо він нібито порушив правила внутрішнього розпорядку.
«Перебування в ШІЗО може закінчитися для Інвера Бекірова найгіршим», — наголосила омбудсман, зауваживши, що дії адміністрації установи є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з вʼязнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоровʼя та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням.
У зв’язку з цим Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою «невідкладно відновити порушені права» Інвера Бекірова. Зокрема, йдеться про надання чоловіку необхідної медичної допомоги — госпіталізацію у стаціонар медзакладу, де йому повинні провести кваліфіковане обстеження і подальше лікування.
Також Денісова вимагає від генпрокурора Башкортостану Володимира Ведернікова надати правову оцінку діям адміністрації колонії та притягнути винних до кримінальної відповідальності.
- Нагадаємо, Арсен Джеппаров, Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані російськими силовиками у 2016 році в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір». Російський військовий суд розглядав ялтинську «справу Хізб ут-Тахрір» на виїзних засіданнях в окупованому Сімферополі, після чого заарештованих кримських татар етапували в Ростов-на-Дону.
- У Теймура Абдуллаєва, якого заарештували у 2016 році після хвилі обшуків у Криму і підозрюють у тероризмі за участь в організації «Хізб ут-Тахрір», погіршився стан здоровʼя. У нього підозрюють запалення лицевого нерву.
- В анексованому Криму російська влада хоче відкрити «центр реабілітації», щоб «духовно перевиховати» кримських татар і мусульман, нібито причетних до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».