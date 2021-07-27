НСЗУ: Для лікування коронавірусу в Україні до кінця року потрібно виділити додатково до 10 мільярдів гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Україні на лікування хворих із коронавірусом вже восени потрібно виділити додатково 5—10 мільярдів гривень.

Про це заявила заступниця директора департаменту медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоровʼя України (НСЗУ) Анна Фенчак під час брифінгу 27 липня.

«Відповідно до нашого моделювання, зростання захворюваності очікується наприкінці серпня — у вересні. Виникне потреба в додаткових коштах [для оплати послуг пацієнтам із COVID-19]. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень становитиме від 5 до 10 млрд гривень залежно від того, як розвиватиметься пандемія», — розповіла вона.

Водночас Фенчак зауважила, що сума може збільшитися, якщо буде розширено мережу медзакладів.

Вона також нагадала, що на початку року з Програми медгарантій на вакцинацію були перерозподілені 6,5 млрд гривень, з яких повернули лише половину.

За даними громадської організації StateWatch, у 2020 році на боротьбу з пандемією найбільше грошей на одного пацієнта виділили з бюджету у Вінниці (764 грн), а найменше — у Рівному (141 грн) та Івано-Франківську (164 грн).