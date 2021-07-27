Дослідники встановили імена понад третини загиблих у Бабиному Яру

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Archives of the Hamburg Institute for Social Research / Johannes Hähle

Дослідники проєкту «Імена» склали найповніший список жертв розстрілу у Бабиному Яру з 28 017 імен — це понад третина від загальної кількості. Про це Меморіальний центр «Бабин Яр» повідомив у вівторок, 27 липня.

Також дослідники з’ясували інформацію про місце народження, проживання, роботу й обставини загибелі. Уперше встановили національність частини жертв. Більшість (майже 25 тисяч) були євреями. Також серед загиблих — українці, росіяни, білоруси, поляки, роми, татари, вірмени, німці.

Також встановили політичний та частково професійний профіль загиблих у Бабиному Яру. Серед вбитих були підпільники, полонені червоноармійці, комуністи, комсомольці, українські націоналісти та члени їхніх сімей, пацієнти й лікарі «Павлівської» психіатричної лікарні.

Бабин Яр після масових розстрілів восени 1941 року. Archives of the Hamburg Institute for Social Research / Johannes Hähle

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Меморіальний центр також просить всіх, хто знає, пам’ятає або чув від когось про людей, які були вбиті в Бабиному Яру або в інших районах Києва під час окупації, зв’язатися з ними за електронною адресою names@babynyar.org. Потрібно надіслати фото або будь-які інші матеріалі, які зберігаються у сімейних архівах чи фотоальбомах.