У МОЗ опублікували свіжий звіт побічних ефектів після вакцинації. Ризик серйозних — менше 1%

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Державний експертний центр МОЗ України опублікував свіжий звіт побічних ефектів після вакцинації від коронавірусу.

Про це пише відомство у своєму Facebook.

«Станом на 26.07.2021 в Україні введено майже 4,7 мільйона доз вакцин. А саме: 499 720 Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty та 964 083 AstraZeneca. Відповідно до оновлених даних, ризик серйозних побічних явищ після вакцинації всіма зареєстрованими в Україні вакцинами залишається рідкісним — менше 1%», — йдеться у повідомленні.

Загалом за весь час зафіксували близько двох тисяч несприятливих подій після імунізації. Найчастіше це загальні розлади у місці введення вакцини: біль у місці уколу, загальне нездужання, підвищення температури, втомлюваність та озноб.

Також відносно часто (близько 20% випадків) фіксують неврологічні розлади, такі як головний біль, запаморочення, сонливість, слабкість у руці, куди кололи вакцину, безсоння та інше.