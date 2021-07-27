Олімпіада в Токіо: Україна отримала третю медаль — бронза у стрільбі з пневматичного пістолета

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НОК України / Twitter

У Токіо на Олімпійських іграх у змаганнях змішаних команд зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів український тандем став третім. Про це 27 липня повідомило Міністерство молоді та спорту України.

У малому фіналі Олена Костевич і Олег Омельчук здолали сербський дует Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца з рахунком 16:12.

Для олімпійської збірної України це третя медаль на Олімпіаді в Токіо. Перші дві, теж бронзи, завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою).