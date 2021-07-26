«Антонов» відкриває власну філію у Канаді. Там будуть збирати одну із моделей літаків
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Гонтар Володимир / УНІАН
Компанія «Антонов» відкриває власну філію у Канаді під назвою «Антонов-Канада». Там планують збирати літаки Ан-74ТК-200.
Про це пише пресслужба «Укроборонпрому».
Підприємство буде розташоване у провінції Квебек. В «Антонові» зазначають, що нову філію створюють для просування власних літаків на міжнародний ринок.
«Першочерговим завданням компаній ДП «Антонов» та «Антонов — Канада» є організація співпраці та налагодження роботи конструкторського бюро з досліджень та розробок, попередніх опрацювань та випробувань, на основі яких виготовляється модель літака для льотних випробувань. Найбільш перспективною для реалізації цієї амбітної мети є модель літака Ан-74ТК-200, розроблена КБ «Антонов», що масово випускалася Харківським державним авіаційним виробничим підприємством», — розповіли в «Укроборонпромі».
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