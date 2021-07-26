У Словаччині підтримали зміни до закону, які нададуть привілеї вакцинованим людям

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Національна рада Словаччини схвалила зміни до закону, які нададуть певні привілеї вакцинованим людям. Вони зможуть уникати певних обмежень під час жорсткого карантину.

Про це пише Euractiv.

Водночас коаліційні партії дещо пом’якшили попередній варіант змін на тлі протестів проти вакцинації в країні. На поправках наполягала права популістська партія «Ми — родина».

Самі ж зміни тепер дають державі можливість надавати перевагу вакцинованим людям. Голова Управління громадської охорони здоров’я матиме змогу обмежувати вхід до ресторанів, театрів, перукарень та інших закладів невакцинованим людям.

Якщо ж ситуація з коронавірусом ставатиме гіршою, то невакцинованим буде обов’язково потрібен негативний тест або довідка про одужання.

Партія «Ми — родина» домоглася створення для невакцинованих певних винятків із цих правил. У початковому варіанті планувалося, що нещеплені люди повинні будуть надавати негативний тест під час візиту до будь-яких громадських місць, але з цього переліку виключили супермаркети, аптеки та салони оптики.

Опозиція у Словаччині вже заявила, що оскаржить ці зміни у Конституційному суді країни.