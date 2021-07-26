«Дуже повільна динаміка покращення». Кравчук після операції на серці перебуває в реанімації на апараті штучної вентиляції легень
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- Катерина Кадакова
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Wikipedia / Michał Józefaciuk
Після операції на серці перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації.
Про це повідомила його прессекретарка Оксана Сибірцева, пишуть «Громадське» та Zn.ua.
«Дуже повільна динаміка покращення», — додала вона.
За словами прессекретарки Кравчука, він під’єднаний до апарату штучної вентиляції легень.
«Це була дуже складна операція. Оперувати потрібно було терміново... Він не говорить і не спілкується ні з ким. В реанімацію ніхто не має доступу. Але ми всі віримо в краще», — заявила вона.
Зазначимо, 10 січня Кравчуку виповнилося 87 років. 1 грудня 1991 року він був обраний президентом України на перших президентських виборах, набравши понад 60% голосів у першому турі.
- 28 червня Леонід Кравчук пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції. Тоді Зеленський вніс законопроєкт про Великий державний герб України. Він говорив, що Кравчук виступить під час його розгляду в Раді.
- Наступного дня спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович повідомив, що перший президент країни переніс операцію на серці. Інші подробиці він відмовився оприлюднювати, пояснивши, що про це його просив сам Кравчук.