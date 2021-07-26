Джемілєв: США на «Кримській платформі» представить міністр транспорту Буттіджич

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Joe Biden / Flickr

США на саміті «Кримської платформи» представить міністр транспорту США Піт Буттіджич.

Про це заявив член «Кримської платформи», депутат Верховної Ради від «Європейської солідарності» і національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, пише «Суспільне».

«Сполучені Штати направляють міністра транспорту, він досить впливова фігура в Кабінеті міністрів США, це Піт Буттіджич», — розповів він.

За словами Джемілєва, президент США Джо Байден, найімовірніше, не приїде через «специфічні відносини з Україною».

«Я зустрічався з Куртом Волкером [колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України], і він сказав, що з низки причин Байден не приїде. І, крім того, у Байдена специфічні відносини з Україною, через те, що намагався використати у своїй передвиборчій кампанії Трамп. Через це, найімовірніше, він не приїде. Навіть якщо дуже захоче, його оточення намагатиметься його відмовити», — додав нардеп.

Зазначимо, раніше заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент також повідомляв, що на «Кримську платформу» приїде член уряду.

Офіційно у Білому домі ще не оголошували, хто очолить делегацію США.