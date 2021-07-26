Суд звільнив «тітушку» Крисіна від відповідальності за трьома статтями

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radiosvoboda.org

Дарницький суд Києва звільнив від відповідальності засудженого за вбивство журналіста Вʼячеслава Веремія Юрія Крисіна за трьома статтями у справі щодо викрадення й катування активістів Євромайдану.

Про це повідомляє Watchers.

Згідно з рішенням суду, Крисін був звільнений від відповідальності за статтями 296 (хуліганство вчинене групою осіб), 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб).

За словами адвокатів Крисіна, термін давності за цими статтями вже сплив. Водночас прокуратура вважає, що адвокати спеціально затягували розгляд справи.

Наразі Крисіну висувають тільки одне звинувачення — тортури з метою примусити потерпілого чи іншу особу вчиняти дії, що суперечать їхній волі.