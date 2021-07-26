Протести на Кубі: активісти заявляють про зникнення понад 500 учасників мітингів

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Після протестів на Кубі безвісти зникли понад 500 учасників мітингів.

Про це пише Sky News.

Такі дані наводить Центр за вільну Кубу, який базується у Вашингтоні. Там також заявили, що багато учасників акцій протесту були засуджені без надання їм адвокатів.

«Це число набагато більше, оскільки зараз продовжують арештовувати людей. На Кубі немає верховенства закону. Ці судові процеси незаконні, обвинувачені навіть не змогли побачитися зі своїми близькими», — заявила прессекретар Центру Джаннісет Ріверо.

Повідомляється, що поліцейські в цивільному заарештували десятки людей. Група юристів Cubalex стверджує, що серед затриманих багато підлітків.

Водночас уряд Куби заявляє, що навколо протестів ведеться кампанія з дезінформації. Карлос Фернандес де Коссіо, генеральний директор відділу звʼязків зі США Міністерства закордонних справ Куби, сказав, що судові процеси над учасниками протестів на Кубі є справедливими й що вони отримують адвокатів.