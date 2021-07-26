Олімпійські ігри: українська фехтувальниця Харлан вилетіла в першому ж бою

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан не змогла подолати 1/16 фіналу Олімпійських ігор — 2020 у фехтуванні на шаблях. Вона програла 25-річній представниці Китаю Хенгуй Ян із рахунком 12:15.

Про це повідомляє «Суспільне. Спорт».

Далі в командних змаганнях брати участь Харлан не буде, оскільки Україна не пройшла кваліфікацію.

Зазначимо, що Харлан — чинна чемпіонка світу (ушосте за карʼєру). У Ян — жодної медалі на міжнародних змаганнях рівня FIE (Міжнародна федерація фехтування).

У 2008 році на Олімпійських іграх Ольга Харлан завоювала золото в командних змаганнях, у 2012-му у неї була бронза в індивідуальних змаганнях, у 2016-му в Ріо вона здобула срібло в командних змаганнях і бронзу в індивідуальних.