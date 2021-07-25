США не визнають мільярдерів Бренсона і Безоса астронавтами. Для цього регулятор навіть змінив правила

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Twitter / Blue Origin

У США відмовилися визнавати мільярдерів Річарда Бренсона та Джеффа Безоса астронавтами після їхніх космічних польотів.

Про це пише BBC.

Федеральному управлінню цивільної авіації США (FAA) довелося уточнити критерії присвоєння звання астронавта після польотів Безоса та Бренсона. Зокрема це управління видає нагрудні знаки за участь в космічних місіях.

У відомстві зазначили, що астронавтом може вважатися той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту. Водночас інших додаткових формулювань не вказано, тому FAA самостійно вирішуватиме, кого вважати астронавтом.

Правила були змінені у день польоту Безоса в космос. До цього звання астронавта могли отримати навіть космічні туристи, які брали участь у комерційних місіях. Космічним польотом там вважали політ, щонайменше на відстань 80 км від поверхні Землі.