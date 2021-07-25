США не визнають мільярдерів Бренсона і Безоса астронавтами. Для цього регулятор навіть змінив правила
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Blue Origin
У США відмовилися визнавати мільярдерів Річарда Бренсона та Джеффа Безоса астронавтами після їхніх космічних польотів.
Про це пише BBC.
Федеральному управлінню цивільної авіації США (FAA) довелося уточнити критерії присвоєння звання астронавта після польотів Безоса та Бренсона. Зокрема це управління видає нагрудні знаки за участь в космічних місіях.
У відомстві зазначили, що астронавтом може вважатися той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту. Водночас інших додаткових формулювань не вказано, тому FAA самостійно вирішуватиме, кого вважати астронавтом.
Правила були змінені у день польоту Безоса в космос. До цього звання астронавта могли отримати навіть космічні туристи, які брали участь у комерційних місіях. Космічним польотом там вважали політ, щонайменше на відстань 80 км від поверхні Землі.
- 11 липня британський мільярдер Річард Бренсон здійснив успішний політ до космічної межі. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який виготовила власна компанія британського мільярдера — Virgin Galactic. Загалом на кораблі було шестеро людей: пілоти Дейв Макай і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Колін Беннетт і Бетт Мозес, а також Річард Бренсон.
- У вівторок, 20 липня, о 16:10 мільярдер Джеф Безос полетів у космос на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це перший пілотований космічний політ Blue Origin з пасажирами на борту.