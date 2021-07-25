Українка на Олімпіаді в Токіо посіла четверте місце в кульовій стрільбі. У Росії перше золото

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На Олімпійських іграх в Токіо в змаганні з кульової стрільби (10 метрів) українка Олена Костевич посіла четверте місце, набравши 197,6 очка.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

«Починати важко, це перший старт. У кваліфікації складно було спіймати хвилю спокою. Сподіваюсь, весь адреналін вже вийшов і далі буде спокійніше», — сказала Костевич.

Спортсменка продовжує участь в Іграх і вже 29 липня буде боротися за вихід у фінал у стрільбі з малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

На дистанції 10 метрів перше місце у росіянки Віталіни Бацарашкіної. Вона набрала 240,3 очка, встановивши рекорд. Для РФ це перша золота медаль в Токіо.

Друге і третє місце взяли болгарка Антоанета Костадінова (239,4) і китаянка Цзян Рансінь (218,0).