Украинка на Олимпиаде в Токио заняла четвертое место в пулевой стрельбе. У России первое золото

На Олимпийских играх в Токио в соревновании по пулевой стрельбе (10 метров) украинка Елена Костевич заняла четвертое место, набрав 197,6 очка.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

«Начинать трудно, это первый старт. В квалификации сложно было поймать волну покоя. Надеюсь, весь адреналин уже вышел и дальше будет спокойнее», — сказала Костевич.

Спортсменка продолжает участие в Играх и уже 29 июля будет бороться за выход в финал в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.

На дистанции 10 метров первое место у россиянки Виталины Бацарашкиной. Она набрала 240,3 очка, установив рекорд. Для РФ это первая золотая медаль в Токио.

Второе и третье место взяли болгарка Антоанета Костадинова (239,4) и китаянка Цзян Рансинь (218,0).