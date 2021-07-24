Викритого на хабарі у понад 1 мільйон гривень заступника голови Харківської облради заарештували на два місяці

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Пресслужба НАБУ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської обласної ради, якого 22 липня викрили на хабарництві на суму понад мільйон гривень.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Згідно з рішенням слідчого судді, посадовця взяли під варту до 20 вересня з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави.

За даними слідства, заступник голови облради вимагав та отримав 1 млн 50 тис. гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.