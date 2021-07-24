Естонія подарує Литві 100 км колючого дроту, аби та добудувала стіну на кордоні з Білоруссю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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lgbsneak / Flickr
Естонія вирішила допомогти литовським прикордонникам у боротьбі з потоком нелегальних мігрантів з боку Білорусі і відправити 100 км колючого дроту, якого не вистачало для будівництва стіни.
Про це Міністерство оборони Естонії повідомило 24 липня.
«Литва — наш близький союзник, і наше завдання — негайно підтримати її у цій кризі», — заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет, пообіцявши, що Сили оборони Естонії безкоштовно виділять 100 кілометрів колючого дроту на подальше зміцнення литовського кордону.
Дефіцит колючого дроту з гострими лезами повʼязаний з тим, що у Литві його не виробляють, а додаткові складнощі виникають у звʼязку з тим, що цей продукт належить до військової номенклатури.
«Ми також готові з 1 серпня відправити в Литву три безпілотні літальні апарати для поліпшення ситуаційної обізнаності на кордоні», — додав Лаанет.
23 липня міністр оборони Литви повідомив, що у них закінчився колючий дріт для стіни із Білоруссю. Тоді країна звернулась по допомогу до сусідів. Окрім цього, 23 липня Євросоюз оголосив про готовність надати Литві фінансову допомогу через механізм цивільного захисту.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не заважатиме мігрантам перетинати західні кордони — цим він, по суті, відповів на санкції.
- Єврокомісія надасть Литві €10 мільйонів для реагування на наплив мігрантів. Країна вже будує загородження на кордоні — воно має бути побудовано на ділянці кордону довжиною у 550 кілометрів.