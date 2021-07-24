ЮНЕСКО може забрати у Стоунхенджу статус памʼятки світової спадщини — якщо біля нього збудують тунель

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Орган з питань спадщини ООН попередив Велику Британію, що Стоунхендж помістять у список культурних цінностей, що перебувають під загрозою, якщо за кілька сотень метрів від нього збудують трикілометровий дорожній тунель.

Про це повідомляє The Guardian.

ЮНЕСКО пояснила міністрам, що після зарахування до списку обʼєктів, що перебувають під загрозою, автоматично втрачається статус всесвітньої спадщини.

Очікується, що Стоунхендж позбудеться свого статусу, якщо біля нього побудують тунель. Міністр транспорту Грант Шаппс дав зелене світло цій схемі у листопаді, попри попередження ЮНЕСКО про те, що це «несприятливо вплине» на історичну цінність району. Він пояснював, що тунель позбавить від заторів, а ділянка, що проходить повз Стоунхендж, сховається під землею, і автомобілі не будуть муляти очі відвідувачам пам'ятника.

Кріс Блендфорд, президент Всесвітньої спадщини Британії, поскаржився на «низький рівень обізнаності на урядовому рівні» про важливість обʼєктів ЮНЕСКО у країні. Він сказав, що багато з них критично недофінансовані, і що у міністрів немає бажання максимально використовувати пропозиції щодо обʼєктів всесвітньої спадщини. ЮНЕСКО також зверне «більш серйозну увагу» на ще 31 обʼєкт у Британії, включно з Вестмінстерським палацом і Королівськими ботанічними садами в Кʼю.

Органи культури попереджають, що Велика Британія підриває свою глобальну репутацію у галузі збереження своїх «неперевершених» історичних цінностей. Очікується, що Стоунхендж стане наступним у черзі на втрату свого статусу всесвітньої спадщини після Ліверпулю.

Конвенція ЮНЕСКО про всесвітню спадщину, яку підписала Велика Британія, закликає уряди створювати національні фонди для забезпечення надійного фінансування своїх культурних цінностей, але у Британії такого органу немає. Замість цього більшість обʼєктів всесвітньої спадщини перебувають під контролем місцевої влади, яка відчуває нестачу грошей. Із 2010 року фінансування обʼєктів різко скоротилося через скасування таких органів, як регіональні агентства розвитку.