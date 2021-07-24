В Україні вже понад 3 мільйони людей отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу

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International Monetary Fund / Flickr

В Україні за добу 23 липня зробили 152 675 щеплень від коронавірусу. Відтак понад 3 мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя станом на ранок 24 липня.

За добу 23 липня одну дозу отримали 90 072 людини, другу — 62 603 людини. Загалом з початку кампанії в Україні зробили 4 691 872 щеплення: одну дозу отримали 3 010 138 людей, обидві — 1 681 734.

Що стосується хворих на коронавірус, то за добу 23 липня виявили 745 нових випадків, 24 людини померли, 395 шпиталізували, а одужали 394. За минулу добу найбільше нових хворих зафіксували у місті Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 248 164 людей, одужали 2 184 036 з них, а померли 52 835.