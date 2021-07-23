Зеленський підписав рішення РНБО про невідкладні заходи щодо інтеграції України в НАТО
- Автор:
- Софія Телішевська
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Utenriksdepartementet UD / Flickr
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.
Відповідний документ № 307/2021 разом із зазначеним рішенням Ради оприлюднено на сайті президента.
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.
- 14 червня за підсумками брюссельського саміту НАТО лідери 30 країн-членів схвалили комюніке, в якому підтверджується прийняте в 2008 році на Бухарестському саміті рішення про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства.
- Зеленський подякував НАТО за підтримку і заяву про перспективу членства України в Альянсі, заявивши, що країна продовжить курс на впровадження реформ.