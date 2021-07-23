У Литви закінчився колючий дріт для будівництва стіни на кордоні з Білоруссю. Чекають на допомогу від інших країн

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Arvydas Anušauskas

Литва тимчасово зупинила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю, оскільки не вистачає колючого дроту. Вона вже звернулась по допомогу до інших країн.

Про це міністр оборони країни Арвідас Анусаускас повідомив журналістам 23 липня, цитує Delfi.

«Для зведення огорожі потрібен матеріал. Проблема у його відсутності», — зазначив чиновник.

Дефіцит колючого дроту з гострими лезами повʼязаний з тим, що у Литві його не виробляють, а додаткові складності виникають у звʼязку з тим, що цей продукт відноситься до військової номенклатури.

Литва вже використала всі наявні в армії запаси колючого дроту і очікує на додаткові запаси з інших країн. Найближча країна — Польща, але їй колючий дріт потрібен для власного кордону. Наразі ведуть перемовини із Данією і Словенією. Також дріт можуть отримати як пожертву. Окрім цього, 23 липня Євросоюз оголосив про готовність надати Литві фінансову допомогу через механізм цивільного захисту.