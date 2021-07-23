У ЄС дозволили використовувати вакцину Moderna для щеплення дітей від 12 років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
У Європейському Союзі дозволили використовувати ще одну вакцину від коронавірусу для щеплення дітей від 12 років.
Про це пише пресслужба Європейського агентства з лікарських засобів.
«Застосування вакцини Spikevax у дітей віком від 12 до 17 років буде таким же, як і у людей віком від 18 років. Її вводять у вигляді двох ін’єкцій у м’язи надпліччя з інтервалом у чотири тижні», — зазначили там.
В Агентстві розповіли, що дослідження вакцини проводили на 3 732 дітях віком від 12 до 17 років. Результати показали таку саму ефективність, як і у дорослих віком від 18 до 25 років.
- Раніше Європейський Союз схвалив використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком 12—15 років. Канада першою дозволила використовувати цей препарат для дітей від 12 років.
- В Україні під час п’ятого етапу вакцинації від коронавірусу дозволять щеплювати дітей. Для цього використовуватимуть вакцину Pfizer.