У ЄС дозволили використовувати вакцину Moderna для щеплення дітей від 12 років

Новини

Marco Verch Professional Photographer / Flickr

У Європейському Союзі дозволили використовувати ще одну вакцину від коронавірусу для щеплення дітей від 12 років.

Про це пише пресслужба Європейського агентства з лікарських засобів.

«Застосування вакцини Spikevax у дітей віком від 12 до 17 років буде таким же, як і у людей віком від 18 років. Її вводять у вигляді двох ін’єкцій у м’язи надпліччя з інтервалом у чотири тижні», — зазначили там.

В Агентстві розповіли, що дослідження вакцини проводили на 3 732 дітях віком від 12 до 17 років. Результати показали таку саму ефективність, як і у дорослих віком від 18 до 25 років.