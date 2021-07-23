Єврокомісія відреагувала на поставки німецьких фільтрів до окупованого Криму в обхід санкцій

Новини

European Parliament / Flickr

Коментуючи інформацію про поставки німецьких фільтрів до окупованого Криму в обхід санкцій, Єврокомісія зазначила, що може ініціювати розслідування, хоча застосування санкцій ЄС — це насамперед відповідальність держав-членів Євросоюзу.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Йдеться про розслідування LRT, яке виявило, що литовська компанія Run Engineering постачала до РФ обладнання, яке згодом використовували для будівництва двох електростанцій в анексованому Криму.

Відтак журналісти звернулися до Єврокомісії з проханням прокоментувати викриття і запитали, чи означає це, що санкції ЄС проти поставок товарів у Крим не завжди спрацьовують належним чином.

«Застосування санкцій — це відповідальність держав-членів ЄС. Єврокомісія, своєю чергою, є гарантом договорів, моніторить виконання законодавства ЄС та може ініціювати розслідування через невиконання ними зобов’язань, передбачених законодавством ЄС», — зазначила речниця Єврокомісії з питань конкуренції Аріанна Подеста та додала, що вони перевіряють отриману інформацію.

«Комісія оцінює надану інформацію, перед тим як ухвалити рішення про те, щоб довести це питання до відома національних органів влади», — пояснила Подеста.