Еврокомиссия отреагировала на поставки немецких фильтров в оккупированный Крыму в обход санкций

Комментируя информацию о поставках немецких фильтров в оккупированный Крыму в обход санкций, Еврокомиссия отметила, что может инициировать расследование, хотя применение санкций ЕС — это прежде всего ответственность государств-членов Евросоюза.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Речь идет о расследовании LRT, которое выявило, что литовская компания Run Engineering поставляла в РФ оборудование, которое впоследствии использовали при строительстве двух электростанций в аннексированном Крыму.

Поэтому журналисты обратились к Еврокомиссии с просьбой прокомментировать разоблачения и спросили, означает ли это, что санкции ЕС против поставок товаров в Крым не всегда срабатывают должным образом.

«Применение санкций — это ответственность государств-членов ЕС. Еврокомиссия, в свою очередь, является гарантом договоров, мониторит выполнения законодательства ЕС и может инициировать расследование из-за невыполнения ими обязательств, предусмотренных законодательством ЕС», — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам конкуренции Арианна Подеста и добавила, что они проверяют полученную информацию.

«Комиссия оценивает предоставленную информацию перед тем, как принять решение о том, чтобы довести этот вопрос до сведения национальных органов власти», — объяснила Подеста.