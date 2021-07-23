У житомирській в’язниці від побоїв помер увʼязнений. Фельдшер намагався видати за причину його смерті «серцеву недостатність»

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Matthew Ansley / Unsplash

У Житомирі у в’язниці № 8 від тяжких травм помер ув’язнений. Фельдшер медчастини намагався приховати причину смерті.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, фельдшер міської медчастини філії «Центру охорони здоров’я ДКВС України» в області підписав попередній діагноз, що смерть ув’язненого настала через гостру серцеву недостатність.

Натомість судово-медичний експерт встановив, що чоловік помер через тупу травму грудної клітини, множинні переломи ребер із ушкодженням легень та шок.

Наразі обласна прокуратура відкрила кримінальні провадження за фактом завдання тяжких тілесних ушкоджень, неналежного виконання обовʼязків медпрацівниками, а також службової недбалості співробітників Житомирської установи виконання покарань (ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).