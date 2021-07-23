Дослідження: більш тривалий інтервал між дозами вакцини Pfizer збільшує кількість антитіл в організмі

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Leon Neal / Staff

Більш тривалий інтервал між щепленнями COVID-вакциною від Pfizer-BioNTech збільшує кількість антитіл в організмі, що дозволяє краще боротися з вірусом.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дослідження вчених.

Під час дослідження вчені проаналізували імунні відповіді 503 співробітників Національної служби здоровʼя Великої Британії (NHS), які отримали два щеплення з різною періодичністю в кінці 2020-го і на початку 2021 року.

Вчені встановили, що більш тривалий інтервал між першою і другою дозою зменшує кількість Т-клітин в цілому, але збільшує кількість допоміжних Т-клітин, які підтримують імунну памʼять.

Вчені вважають, що в умовах поширення штаму «Дельта» оптимальний інтервал — 8 тижнів. Результати дослідження ще повинні пройти експертне оцінювання.

В Україні інтервал між дозами від Pfizer — від 21 до 28 днів.