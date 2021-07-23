Українські спортсмени розпочали виступи на Олімпіаді в Токіо. Першими змагалися лучники

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Національний олімпійський комітет

Збірна України розпочала виступи на Олімпійських іграх у Токіо. Попри те що офіційне відкриття Олімпіади відбудеться о 14:00 за київським часом, уже кілька днів тривають попередні кваліфікації.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

21 та 22 липня тривали попередні змагання у бейсболі, софтболі, футболі та тренування у стрільбі. Але в цих видах спорту збірна України своїх представників не має.

Натомість 23 липня стартували кваліфікації серед стрільців з луку. Тут змагатимуться одразу чотири члени збірної України — троє жінок (Вероніка Марченко, Лідія Січенікова та Анастасія Павлова) та один чоловік (Олексій Губнін).

Усі три українки здолали кваліфікацію та пройшли у наступний раунд. Марченко посіла 35 місце, Павлова — 41, а Січенікова — 54. До плей-оф проходили 64 найкращі лучниці.

Також українки змогли кваліфікуватися у командних змаганнях. За результатами їхніх виступів загалом Україна посіла 11 місце із 12, які проходять до наступного раунду.

Пройшов кваліфікацію і Олексій Губнін. Він посів 28 місце. Але у кваліфікації змішаних команд (жінки та чоловіки) збірна України вже вилетіла — вона посіла 18 місце, а до наступного раунду кваліфікувалися лише 16.

Також під час кваліфікацій був побитий олімпійський рекорд, який ще в 1996 році встановила українка Ліна Герасименко. Вона тоді набрала 673 очки за раунд. Але в Токіо кореянка Сан Ан здобула 680 очок.