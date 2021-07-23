На сайті Олімпійських ігор «тихо» прибрали кордон між Україною і Кримом

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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо виправили карту України, на якій Крим був відділений кордоном.

Відокремлений Крим у вікні Olympics Cheer Zone користувачі та ЗМІ помітили у четвер, 22 липня. У цьому вікні вболівальники можуть підтримати свою збірну «оплесками».

На інцидент звернуло увагу і Міністерство закордонних справ України, яке доручило посольствам в Швейцарії і Японії розібратися в цій ситуації.

Увечері 22 липня вікно зникло з сайту, а вже у пʼятницю вранці зʼявилося з правильною картою України.

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Офіційних вибачень від представників ігор або взагалі хоч якоїсь згадки про інцидент в соцмережах Олімпіади немає.