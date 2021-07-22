Італія вирішила ввести COVID-перепустки для ресторанів та кафе

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Louis Hansel / Unsplash

В Італії з 6 серпня вводяться «зелені сертифікати» з якими будуть пускати у кафе, ресторани, а також на заходи у закритих приміщеннях. Сертифікати будуть отримувати вакциновані, а також ті, хто здав негативний тест на коронавірус (але він буде діяти тільки дві доби).

Про це на пресконференції заявив премʼєр-міністр країни Маріо Драгі, якого цитує Corriere Della Serra.

Імовірно, для отримання перепустки буде досить однієї дози вакцини. Однак, якщо другу дозу громадянин так і не отримає, то пропуск анулюють. Крім закладів та приміщень сертифікат будуть вимагати у літаках та у поїздах далекого прямування.

Драгі також заявив про продовження режиму надзвичайної ситуації у країні відразу до кінця цього року.

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