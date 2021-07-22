У США та Британії збій в інтернеті: не працюють сайти Amazon, HBO та інших великих компаній
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Videvo
У США та Великій Британії у четвер, 22 липня, фіксують проблеми із доступом до інтернету. Зокрема, не працюють сайти великих компанії: Amazon, HBO, Airbnb, Nvidia, FIFA, Call of Duty та McDonald`s.
Про це повідомляє The Independent з посиланням на дані порталу DownDetector.
Поки точно невідомо, що саме стало причиною цього збою. Однак компанія Akamai, що займається інфраструктурою для інтернету, повідомила, що зараз відчуває «перебої в обслуговуванні».
Британське видання The Independent опублікувало скріншоти із проблемними сайтами:
Відключення сайтів, ймовірно, означає, що щось зламалося в інфраструктурі інтернету. Попередні схожі проблеми виникали не через компанії, які керують сайтами, а через проблеми у компаній, що надають інфраструктуру для інтернету.
- У серпні 2020 року група британських та японських інженерів змогла добитися швидкості інтернету у 178 Тб/с і встановила новий світовий рекорд. Така швидкість передачі даних дозволяє менш ніж за одну секунду завантажити всю відеотеку Netflix.
- У 2020 році у США протестували мережу супутникового інтернету від SpaceX, яку розгорнули за допомогою мікросупутників Starlink. Швидкість передачі — до 60 Мбіт/с. Це вшестеро вище, ніж в Україні.