Дослідження: Дві дози вакцин Pfizer та AstraZeneca ефективні проти штаму «Дельта»

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Matt Allworth / Flickr

Дві дози вакцин Pfizer або AstraZeneca залишаються досить ефективними проти нового штаму коронавірусу «Дельта».

Відповідні результати дослідження оприлюднено в журналі New England Journal of Medicine.

Згідно з ними, дві дози вакцини Pfizer запобігають зараженню штамом «Дельта» на 88%, а дві дози вакцини AstraZeneca — на 67%.

Одна доза вакцин теж дає свій ефект, але її недостатньо. Учені зазначають, що рівень ефективності проти штаму «Дельта» приблизно такий самий, як і проти штаму «Альфа».

«Наше дослідження про знижену ефективність однієї дози мусить прискорити дії, спрямовані на максимізацію прийому другої дози серед вразливих груп в контексті циркуляції варіанту «Дельта», — заявили автори дослідження.