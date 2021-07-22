«Найближчим часом незначно перевищить 10%». Нацбанк погіршив прогноз інфляції в Україні

Новини

National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз інфляції на 2021 рік до 9,6%, але очікує, що в другій половині наступного року вона повернеться до рівня 5%.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора 22 липня.

«З огляду на стрімке зростання світових цін та подальше відновлення попиту НБУ погіршив прогноз інфляції у 2021 році з 8% [згідно з прогнозом у квітні] до 9,6%», — заявили в Нацбанку.

Також у НБУ прогнозують, що після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися, цьому сприятиме надходження нового врожаю та корегування глобальних цін на енергоносії.

«Інфляція вже найближчим часом незначно перевищить 10%, але сповільниться наприкінці 2021 року», — зауважив регулятор.

Водночас Нацбанк вважає, що у другому півріччі 2022 року інфляція повернеться до мети 5%± 1 відсотковий пункт і надалі перебуватиме в цьому діапазоні.

«Посилення монетарної політики Національного банку, зокрема підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів, також дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування та поступово позначиться на послабленні фундаментального інфляційного тиску», — запевнили в НБУ.