Офіс президента та Мінʼюст прокоментували позов Росії проти України до ЄСПЛ
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Кароліна Ускакович / «Бабель»
Судовий позов Росії проти України до Європейського суду з прав людини не має жодної юридичної перспективи.
Про це в коментарі Радіо Свобода заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
«Керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському — все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму — ось він у вигляді подібних дій Росії», — сказав Подоляк.
Він додав, що Україна визнала Росію державою-окупантом, яка контролює захоплені території, тому вона повністю відповідальна за ситуацію на цих територіях — від порушення прав людини до пограбунку економічного потенціалу.
Міністр юстиції Денис Малюська наголосив, що Росію чекає поразка в Європейському суді з прав людини за позовом проти України.
Урядовець говорить, що «Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні», адже у позові до суду виклали «усі міфи російської пропаганди».
«Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш — у них зʼявиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору на них чекає — неминуча поразка», — написав міністр.
- 22 липня Росія звернулася до Європейського суду з прав людини з міждержавною скаргою на Україну. У позові Москва перекладає на Київ відповідальність «за загибель мирного населення», «придушення свободи слова», «блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова», «політику дискримінації російськомовного населення» тощо. Серед іншого Кремль звинувачує Україну в катастрофі малайзійського Boeing MH17 у небі над Донбасом.