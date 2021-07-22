СБУ викрила агентурну мережу російської ФСБ. У неї входили чиновники і правоохоронці

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Співробітники контррозвідки та Служби безпеки України викрили російську агентурну мережу ФСБ, яка діяла на території Херсонської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мережу організував колишній співробітник регіонального управління СБУ, який звільнився зі служби в 2014 році. За даними спецслужби, співробітники ФСБ РФ завербували його під час поїздки в Росію.

По прибуттю в Україну він створив агентурно-інформаторскую мережу, до якої залучив широке коло посадових осіб. У його мережу входив діючий співробітник СБУ, працівник місцевої прокуратури, співробітник поліції, чиновник Держслужби з надзвичайних ситуацій і колишній чиновник облдержадміністрації.

Як вказує СБУ, курирував мережу з Москви кадровий офіцер ФСБ Віталій Король. У 2015—2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним «Мангуст».

Для ФСБ мережа збирала інформацію про діяльність та особовий склад регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

СБУ провела низку обшуків, під час яких було вилучено компʼютери, гроші і російську символіку. Затримано резидента ФСБ і його агента з числа співробітників СБУ. Їм оголошено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.