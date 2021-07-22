В Україні за добу 726 нових хворих на коронавірус. Вакцинували 120 тисяч людей

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В Україні за минулу добу, 21 липня, зареєстрували 726 нових хворих на COVID-19, серед яких 54 дитини і 22 медики.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, найбільше нових хворих в Києві (246), Донецькій (44) та Одеській (42) областях.

За минулу добу в лікарні доставили 402 людини. Одужав 501 українець, а помер — 21.

Всього за час пандемії в країні зафіксували 2,24 млн заражень (одужали майже 2,2 млн людей) і 52 790 смертей.

Вакцинували за вівторок 120 090 осіб (першу дозу отримали 65 522, а другу — 54 568). З початку вакцинації повністю імунізовані 1 555 859 людей.