Україна і Польща будуть протидіяти запуску «Північного потоку — 2»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nord Stream 2
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова польського МЗС Збігнєв Рау виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу «Північний потік — 2».
У заяві сказано, що рішення про будівництво труби створило політичну кризу, кризу в сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і центральної Європи.
У документі наголошується, що нинішні пропозиції щодо забезпечення безпеки країн, яким цей проєкт найбільше загрожує, «не можуть вважатися достатніми».
«Ми закликаємо США і Німеччину адекватно поставитися до кризи в сфері безпеки в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія», — йдеться в заяві.
- 21 липня стало відомо, що США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Україна висловила протест.
- Раніше Politico писало, що адміністрація президента США закликала українську владу утриматися від критики угоди з Німеччиною. Американська сторона нібито попередила, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди відносинам. Держдеп США це заперечує.