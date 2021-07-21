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Глава МОЗ Ляшко: В Україні не працюють 40% створених пунктів вакцинації

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Міністерство охорони здоров'я України

В Україні не працюють 40% створених пунктів для вакцинації від коронавірусу. Про це 21 липня повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Так, наприклад, у Закарпатській області з 213 створених кабінетів щеплень працює лише 42. Схожа ситуація і в Київській області, де працює 70 з 216 пунктів щеплень, а також:

Ляшко пише, що люди скаржаться, що їм відмовляють у щепленні через брак вакцин. Проте на регіональних та місцевих складах зараз є 3 435 103 дози препарату, з яких 961 142 доз — це вакцина CoronaVac, температурний режим зберігання якої дозволяє її легко транспортувати, зберігати та використовувати у найвіддаленіших точках.

«Усе це означає, що не всі люди, які хочуть вакцинуватися від COVID-19, можуть отримати щеплення. В першу чергу, це удар по літніх людях та людях, яким супутні хвороби не дають можливості доїхати до найближчого центру масової вакцинації та отримати щеплення, тоді як саме ці люди і є групою ризику», — наголосив міністр.