Марокко заперечує, що стежило за телефоном Макрона через ізраїльську систему Pegasus

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Mike Bloomberg / Flickr

Уряд Марокко спростував повідомлення про те, що сили безпеки країни могли використовувати програму Pegasus для прослуховування мобільних телефонів президента Франції Емманюеля Макрона та інших громадських діячів.

Про це йдеться у заяві уряду, яку опублікували 21 липня.

Кабінет міністрів Марокко заявив, що різко засуджує «триваючу зловмисну та масштабну медіакампанію, яка заснована на брехні». Уряд країни також пригрозив судовим позовом.

Нагадаємо, що 20 липня французька газета Le Monde повідомила, що мобільні телефони президента Емманюеля Макрона і 15 членів французького уряду, які були при владі у 2019 році, могли бути серед потенційних цілей для стеження з боку марокканського агентства безпеки. Прослуховувати їх могли через ізраїльську систему електронного шпигунства Pegasus. Уряд Франції вже почав відповідні розслідування будь-яких можливих порушень.