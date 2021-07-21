Масове отруєння в Харкові у ресторанах «Мафія» та «Якіторія» сталося через суші. Тоді постраждали 90 людей

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Luigi Pozzoli / Unsplash

Причиною отруєння 90 людей (з них 19 дітей) у харківських ресторанах «Мафія» та «Якіторія» стали суші, які виготовили в умовах поганого санітарного стану кухні.

Про це 21 липня повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Усі хворі вже завершили лікування, їх виписали з лікарень у задовільному стані. Був встановлений діагноз — сальмонельоз.

Центр зазначає, що під час перевірки їм не вдалося встановити загальну кількість тих, хто працює у закладах — через це не можуть виключати, що хтось із працівників був ймовірним джерелом інфекції.

У червні, коли сталися ці отруєння, місцеві видання писали, що постраждалі замовляли у ресторанах «Мафія» та «Якіторія» суші. Після цього люди скаржились на підвищення температури, нудоту і блювання. Наприкінці червня Держпродспоживслужба провела позапланову перевірку цих закладів. Фахівці встановили, що основна причина спалаху — заклади, які мали спільну кухню та не дотримувались санітарно-гігієнічного режиму.