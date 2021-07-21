Конституційний суд визнав неконституційним покарання за порушення проходження «зеленого коридору»

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Другий сенат Конституційного суду визнав неконституційним штраф та конфіскацію товару за порушення проходження «зеленого коридору» під час перетину кордону.

Про це повідомили у пресслужбі КСУ.

Як зазначається, скаргу щодо конституційності другого абзацу статті 471 (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю) Митного кодексу України подала Олена Анатоліївна Одінцова.

Згідно з Кодексом, у цьому абзаці пояснюється, яке покарання тягне за собою таке порушення.

«[...] накладення штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено законодавством України, — також конфіскацію цих товарів», — вказано у документі.

Конституційний суд ухвалив рішення про неконституційність оскарженого припису Кодексу.

До того ж КСУ визнав неконституційним 8 пункт ХІ розділу «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про Національну поліцію», щодо якого скаржився Богдан В’ячеславович Бівалькевич.

Згідно з цим пунктом, «з дня опублікування цього закону всі працівники міліції (особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ), а також інші працівники Міністерства внутрішніх справ України, його територіальних органів, закладів та установ вважаються такими, що попереджені у визначеному порядку про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів».

Водночас КСУ визнав конституційною ч. 10 ст. 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій вказано, що після завершення апеляційного провадження справу у п’ятиденний термін повинні направити до місцевого суду, який її розглядав.

Наразі повний текст рішень відсутній, у Конституційному суді його пообіцяли оприлюднити на офіційному сайті 22 липня.