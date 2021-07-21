Університет Драгоманова звільнив викладачку Більченко, яка підтримувала російську агресію і називала мовний закон «фашизмом»

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yevzhik / Facebook

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова звільнив викладачку Євгенію Більченко, яка узимку 2021 року опинилися в центрі скандалу. Вона назвала закон про українську мову «звичайним фашизмом», а Україну — «онкохворою американською колонією». Крім того, Більченко виступала на каналах «ДНР» і їздила на творчі вечори до Москви і Санкт-Петербурга.

Про це вона сама написала у своєму Facebook.

За її словами, для звільнення з університету керівництву довелося ліквідувати цілу кафедру культурології та філософської антропології.

«Не змогли нічого довести: ані профнепридатність, ані аморальний вчинок — нічого з того, що вішали. За час відсторонення від педагогічної роботи я зайнялася науковою [роботою] так щільно, що це видно по моєму рейтингу: додаю рейтинг поруч з наказом про звільнення. У мене не просто перше місце, а перше місце з немислимим відривом. Про це в університеті все знають», — написала Більченко.

Вона також підтвердила, що третина її наукових конференцій та статей були написані та проведені спільно з колегами з Росії.

«Мені б хотілося, щоб світ знав, як в Україні поводяться з політичними інакодумцями», — підкреслила викладачка.