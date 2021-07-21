Українські «Буки» на адмінкордоні з Кримом тренувалися знищувати авіацію

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Українські розрахунки зенітно-ракетних комплексів «Бук» на адмінкордоні з окупованим Кримом провели навчання зі знищення ворожої авіації. Всі цілі були успішно уражені.

Про це повідомляє командування Обʼєднаних сил ЗСУ.

«Буки» провели умовні пуски ракет по повітряних цілях, захистивши від авіаудару обʼєкти цивільної та військової інфраструктури.

За словами командувача Обʼєднаних сил Сергія Наєва, підрозділи ЗРК пройшли багатокілометровий марш на техніці, оперативно розгорнули комплекси на необладнаних позиціях, швидко виявили цілі та «знищили» їх до моменту входження в район атаки.