Збиток від повені в Німеччині оцінений у мінімум 2 млрд євро

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Chris Gallagher / Unsplash

Збиток від повені на заході Німеччини оцінений у мінімум 2 мільярди євро. З цієї суми 1,3 млрд євро — це тільки збитки залізниці.

Про це повідомляють DW і Bild.

«Багато ділянок залізничного полотна зруйновані або змиті. У деяких містах підтоплені вокзали, і їхнє використання стало неможливим», — заявили у Федеральному міністерстві транспорту.

Частину шляхів доведеться зводити заново. За інформацією Deutsche Bahn, на ремонт близько 600 кілометрів залізниці підуть тижні і місяці.

Збитки на дорогах досягають декількох сотень мільйонів євро. У районах повеней в Рейнланд-Пфальц і Північній Рейні-Вестфалії, крім залізниці, потрібно відновити мости, автомагістралі і вежі мобільного звʼязку. Сім регіональних транспортних маршрутів майже повністю зруйновані.

Голова Німецького союзу страховиків Йорг Асмуссен побоюється рекордного збитку. У короткостроковій перспективі 2021 рік може стати найбільш руйнівним для галузі.