Вбивство Шеремета: новий голова МВС Монастирський заявив, що після вироку можна буде оцінювати якість слідства

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Кузьмін Олександр / УНІАН

У роковини вбивства журналіста Павла Шеремета, 20 липня, новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зробив заяву щодо розслідування справи — ефективність слідства можна буде оцінювати після рішення суду.

Заяву опублікував пресцентр МВС.

«Зараз справа по звинуваченню трьох підозрюваних знаходиться на розгляді у суді. Відтак рідні, близькі, українське суспільство — всі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину у цій справі. Саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета», — заявив Монастирський.

Міністр наголосив, що тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства.

Зазначимо, що Монастирського главою МВС призначили 16 липня 2021 року. Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі зі «злодіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Тоді Монастирський також заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі Шеремета після рішення суду.