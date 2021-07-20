Вбивство Шеремета: новий голова МВС Монастирський заявив, що після вироку можна буде оцінювати якість слідства
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- Ангеліна Шеремет
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Кузьмін Олександр / УНІАН
У роковини вбивства журналіста Павла Шеремета, 20 липня, новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зробив заяву щодо розслідування справи — ефективність слідства можна буде оцінювати після рішення суду.
Заяву опублікував пресцентр МВС.
«Зараз справа по звинуваченню трьох підозрюваних знаходиться на розгляді у суді. Відтак рідні, близькі, українське суспільство — всі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину у цій справі. Саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані стороною обвинувачення і стороною захисту, залежить доля трьох підозрюваних у загибелі Павла Шеремета», — заявив Монастирський.
Міністр наголосив, що тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства.
Зазначимо, що Монастирського главою МВС призначили 16 липня 2021 року. Виступаючи з трибуни Ради, він заявив, що зосередить свою увагу на боротьбі зі «злодіями в законі» та розвитку патрульної поліції. Також він запевнив, що стежитиме за дотриманням прав людини, а на порушення буде жорстко реагувати. Тоді Монастирський також заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі Шеремета після рішення суду.
- 12 грудня 2019 року тодішній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником.
- 22 травня 2020 року стало відомо, що поліція закінчила досудове розслідування у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи по суті.